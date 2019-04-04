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Россия ответила на заявление польского генерала о ядерном ударе

04.04.2019 12:11
Россия ответила на заявление польского генерала о ядерном ударе

В России ответили на заявление, которое сделал польский генерал Вальдемар Скшипчак о ядерном ударе, который Польша может применить против «российской агрессии». Как передает РИА Новости, соответствующее заявление сделал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, любые рассуждения по теме ядерного оружия, даже если они носят гипотетический характер, являются провокационными. Тем более, учитывая тот факт, что Россия в принципе не дает поводов для обвинений подобного рода.

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13:27 0 0
tot:

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. На базаре бьют при угрозе. Цивилизованный мир покрутит пальцем у виска.

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