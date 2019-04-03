Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

03.04.2019 23:55



Федеральная служба безопасности и правительство России получили поручение от президента России Владимира Путина, согласно которому им необходимо разработать и осуществить методику, направленную на борьбу с теневым сектором отечественной экономики, сообщает «Коммерсантъ». Данное поручение, предположительно, было дано после обращения к президенту Эльвиры Набиуллиной, возглавляющей Центральный банк Российской федерации.