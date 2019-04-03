Россияне стали больше экономить на еде

03.04.2019 22:26



Согласно социологическому опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», около 40% граждан России серьезно сократили свои статьи расходов на продукты и на непродовольственные товары, сообщает «Newsfrol.ru». По данным на март текущего года, опрошенные респонденты на 25% сократили расходы на покупку мяса, а на покупку колбасы, рыбы и сыра 18%. Лишь 2% опрошенных сообщили о том, что их продовольственные расходы не только не уменьшились, но наоборот увеличились.