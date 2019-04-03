Назван минимальный доход, чтобы "выжить" в России

03.04.2019 16:50



Специалисты Росстата определили минимальный доход, который должна получать среднестатистическая российская семья для того, чтобы "выжить" в нашей стране. Так, средний минимальный доход семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей. Причем, молодым семьям без детей требуется 67,9 тыс. рублей, молодым семьям с детьми нужно 69 тыс. рублей, многодетные семьи для "выживания" должны получать доход в размере 81,8 тыс. рублей, неполные семьи - 62,5 тыс. рублей, а семье пенсионеров будет достаточно 39,3 тыс. рублей, пишет РБК.