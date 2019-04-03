В России отменен бумажный СНИЛС

03.04.2019 12:04



В России больше не будет производиться выдача и обмен бумажных страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, где обозначается индивидуальный номер лицевого счета (тот самый СНИЛС). Как информирует РИА Новости, соответствующая информация была предоставлена в ПФР. Уточняется, что храниться сведения о новых СНИЛС будут только в электронном формате. Что касается свидетельств, которые россияне получали до этого, то их действия не прекращается. Обменивать их тоже не нужно. По сути, весь процесс, как подчеркивается, носит исключительно формальный характер.