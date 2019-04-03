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На комментатора Василия Уткина совершено нападение

03.04.2019 11:07
На комментатора Василия Уткина совершено нападение

В Москве на известного российского комментатора Василия Уткина совершено нападение, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал журналиста. По словам Уткина, неизвестный выплеснул ему в лицо какую-то жидкость в момент, когда он выходил с тренировки. Что это была за жидкость, неизвестно, но после ее попадания на левый глаз, было жжение, которое уже прошло. При этом злоумышленник все снимал на телефон. Лица, судя по всему, комментатор не рассмотрел, поскольку было темно.

Москва – самый преступный регион России
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