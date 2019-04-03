Москва – самый преступный регион России

03.04.2019 10:30



Интересная статистика была опубликована в СМИ: стало известно, где в нашей стране происходит больше всего преступлений. Так, первое место в «преступном рейтинге» занимает Москва. Как передает RT со ссылкой на информацию, поступившую от МВД, в прошлом году в российской столице было зарегистрировано 140 тысяч преступлений разного характера.

Второе место – у Московской области, где произошло 80,2 тысячи преступлений. Третью позицию занимает Краснодарский край – в этом южном регионе России в 2018 году официально зафиксировано 68,1 тысячи преступных случаев. К регионам, где произошло больше всего преступлений, как свидетельствует статистика, относится Челябинская область (64,8 тысяч) и Республика Башкортостан (57,4 тысяч).