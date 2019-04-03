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У мэра Евпатории Андрея Филонова проходят обыски

03.04.2019 09:54
У мэра Евпатории Андрея Филонова проходят обыски

Следственные действия проходят на рабочем месте и дома, где проживает мэр Евпатории Андрей Филонов (эту должность он занимает с 2014 года), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Как отмечается, градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее сообщалось о том, что в судебном порядке было вынесено решение об увольнении мэра: соответствующий иск был подан представителями прокуратуры. Главным поводом послужил следующий факт: Филонов назначил отца своей гражданской супруги директором одного из муниципальных учреждений.

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