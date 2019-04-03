Россия и КНДР активизировали контакты правоохранительных органов

03.04.2019 00:51



Владимир Колокольцев, являющийся главой Министерства внутренних дел Российской Федерации, провел рабочую встречу с главой народной безопасности КНДР, сообщают «Известия». В рамках встречи были достигнуты двусторонние договоренности, касающиеся международных каналов правоохранительной информации, посредством которых осуществляется не только розыск преступников, но также их передача через государственные границы.