Пенсионный фонд РФ больше не будет выдавать СНИЛС

02.04.2019 22:22



В России больше не будут выдавать привычное свидетельство об обязательном пенсионном страховании (СНИЛС). Все сведения будут хранить в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР, передает life.ru.

В ведомстве также отметили, что для всех зарегистрированных и застрахованных лиц будет открыт номер индивидуального лицевого счёта.

Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе либо управлении Пенсионного фонда.

Также известно, что данные изменения не отразятся на пенсионном обеспечении.

В пресс-службе Министерства труда РФ разъяснили, что прежде выданные СНИЛС действительны.