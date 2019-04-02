Пенсионный фонд РФ больше не будет выдавать СНИЛС
В России больше не будут выдавать привычное свидетельство об обязательном пенсионном страховании (СНИЛС). Все сведения будут хранить в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР, передает life.ru.
В ведомстве также отметили, что для всех зарегистрированных и застрахованных лиц будет открыт номер индивидуального лицевого счёта.
Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе либо управлении Пенсионного фонда.
Также известно, что данные изменения не отразятся на пенсионном обеспечении.
В пресс-службе Министерства труда РФ разъяснили, что прежде выданные СНИЛС действительны.
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