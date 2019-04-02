Захарова прокомментировала решение Украины укрепить границу с Россией

02.04.2019 18:22



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Украины ускорить укрепление границы с РФ. По ее словам, данный момент как раз является подходящим, для того, чтобы предотвратить массовый исход электората перед вторым туром президентских выборов. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

При этом Захарова поинтересовалась судьбой арестованной на Украине депутата Верховной рады Надежды Савченко отметив, что ПАСЕ, как видно, совершенно не интересуется ее положением.

Ранее, МДВ Украины сообщило, что в настоящее время украинская сторона приступила к ускорению инженерно-технического обустройства украинско-российской границы по проекту "Стена", который, по официальным данным, был реализован только на 30% в конце февраля текущего года, пишет RT.