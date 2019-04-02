Банки будут выпускать только бесконтактные карты Visa и Mastercard

02.04.2019 15:17



Международные платежные системы Visa и Mastercard разослали российским кредитным организациям новые правила выпуска банковских карт. Так, согласно документу, российские банки смогут выпускать только бесконтактные карты, с помощью которых держатели смогут оплатить свои покупки в одно касание. При этом Visa требует, чтобы данные правила начали применяться уже начиная с 13 апреля текущего года. В Mastercard сообщили, что правила вступят в силу с 12 апреля 2021 года, пишет РБК.