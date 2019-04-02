Алла Маркина приглашает сбросить вес по новой программе "Неинвазивная липосакция"

02.04.2019 13:10



Президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина уже использует новую методику похудения "Неинвазивная липосакция". С помощью этой революционной диетотерапевтической программы, направленной на снижение массы тела и коррекцию определенных метаболических нарушений, она смогла сбросить 7 кг всего за 2,5 недели. Алла начала использовать именно этот метод избавления от лишних килограммов, так как он основан на синергетическом воздействии на жировую ткань активных аминокислот и растительных волокон, что помогает организму активировать метаболизм и начать питаться собственными жировыми ресурсами при сохранении мышечной массы, при этом укрепляя здоровье. Поэтому, в свои 55 лет Алла Маркина великолепно выглядит, полна сил и энергии для реализации новых планов и творческих проектов.

Одним из них является конкурс для дам пышных форм "Королевский размер". Алла организует мероприятие совместно с разработчиком метода похудения "Неинвазивная липосакция" нутрициологом Кенаном Мандра, который первый использовал собственный метод избавления от лишнего веса на себе, потеряв за два месяца 40 килограммов. Главный приз конкурса поездка в Тунис! Трех финалисток ждет пятизвездочный отель Alhambra Thalasso, а также возможность стать героинями серии телесюжетов на канале ТВЦ, ценные призы и возможность получить красивую, стройную фигуру.

Алла Маркина приглашает присоединиться к ней и вместе сбрасывать вес используя новую инновационную методику похудения "Неинвазивная липосакция", одним из главных преимуществ которой является не только получение быстрых результатов с последующей стабилизацией веса, но и формирование здорового пищевого поведения. Начав программу с весом чуть меньше 100 кг, она уже добилась результатов и не собирается останавливаться на достигнутом. Алла уверена, что избавление от лишних килограммов может помочь не только преобразить фигуру и улучшить внешний вид, но и вернуть уверенность в себе, сохранить и укрепить здоровье, помочь в достижении поставленных целей и реализации собственных амбициозных планов.