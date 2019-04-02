Партия Ангелы Меркель просит Зеленского объяснить его взгляды

02.04.2019 12:11



Представители партии Ангелы Меркель обратились к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пояснить его позицию относительно важных международных вопросов, передает Газета.ру со ссылкой на соответствующее заявление. Как отмечается, шоумена просят объяснить, за что он выступает, каких взглядов придерживается, и что будет из себя представлять его команда поддержки. Плюс к этому, кандидата просят рассказать о том, каким способом он планирует лишить власти олигархов.