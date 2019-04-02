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Названы кандидаты в президенты Украины, прошедшие во второй тур выборов

02.04.2019 06:50
Названы кандидаты в президенты Украины, прошедшие во второй тур выборов

После того, как ЦИК Украины обработала 97,48% протоколов стало понятно, кто из кандидатов в президенты страны смог набрать достаточное количество голосов, чтобы пройти во второй тур выборов главы государства. Согласно предоставленным ЦИК данным, глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов избирателей и становится лидером голосования, за ним следует действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,93% голосов. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выбывает из президентской гонки получив 13,39% голосов избирателей, пишет ТАСС.

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