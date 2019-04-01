В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

01.04.2019 23:50



В Польше, в городе Гданьск, священники провели своеобразный ритуал, предав огню различную художественную и фантастическую литературу, повествующую о волшебниках, магии, вампирах и оборотнях, сообщают «РИА новости». «Жертвами» вышеназванной акции стали произведения великобританской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер», повествующие о мальчике-волшебнике. Священники объяснили свои действия тем, что подобная литература не соответствует «заповедям божьим», поэтому она подлежит уничтожению.