В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

01.04.2019 20:46



Григорий Карасин, занимающий должность статс-секретаря заместителя главы Министерства иностранных дел России, заявил о том, что текущие президентские выборы на Украине вполне могут войти в историю страны как самые «грязные и ожесточенные», сообщает «РБК». На текущий момент времени существуют очень большие претензии к избирательному процессу с точки зрения легитимности, прозрачности и демократии.