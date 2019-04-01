В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
01.04.2019 20:46
Григорий Карасин, занимающий должность статс-секретаря заместителя главы Министерства иностранных дел России, заявил о том, что текущие президентские выборы на Украине вполне могут войти в историю страны как самые «грязные и ожесточенные», сообщает «РБК». На текущий момент времени существуют очень большие претензии к избирательному процессу с точки зрения легитимности, прозрачности и демократии.
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