На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко

01.04.2019 19:57



Представители средств массовой информации Украины провели независимые экономические подсчеты и выяснили, что на содержание действующего президента Украины Петра Порошенко лишь за 2018 год было потрачено более $60 млн, сообщают «Известия». В сравнении с аналогичным показателем за 1999 год, сумма трат на содержание президента увеличилась в 10 раз. Кроме того, репортеры заявили, что отдельную статью расходов, содержавшую всю информацию по тратам «на дела президента», упразднили, а все подобные расходы тщательно скрывают.