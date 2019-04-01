"Росгеологию" возглавил Сергей Горьков

01.04.2019 16:48



В "Росгеологию" назначен новый глава. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сегодня представил нового генерального директора коллективу холдинга. Им стал заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков. Ранее, в соответствии с постановлением Правительства РФ, был отправлен в отставку генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов, который занимал данный пост с 2013 года, пишет ТАСС.