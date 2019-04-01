Песков ответил Зеленскому на слова о Донбассе

01.04.2019 15:24



Ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что территория Востока Украины оккупирована Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал его слова. Песков подчеркнул, что Россия никогда не оккупировала украинских территорий, а Донбасс, с его непризнанными украинской стороной республиками, отторгнут самой Украиной. И произошло это, по словам пресс-секретаря, из-за политики киевских властей, пишет РИА Новости.