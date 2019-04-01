Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

01.04.2019 14:53



Глава России Владимир Путин подписал закон о социальных доплатах пенсионерам. В соответствии с данным документом, сначала будет начисляться доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в том или ином регионе, и только после этого будет происходить индексация пенсий и начисление положенных ежемесячных выплат. Ранее, этот законопроект был одобрен Государственной думой РФ и Советом Федерации, пишет RT.