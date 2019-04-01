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В 2018 году доходы Петра Порошенко выросли почти в сто раз

01.04.2019 11:10
В 2018 году доходы Петра Порошенко выросли почти в сто раз

В прошлом году доходы главы Украины Петра Порошенко достигли отметки около 1,56 млрд гривен (примерно 3,7 млрд рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого госреестра деклараций Украины. Эта цифра в 95 раз больше, чем данные по доходам Порошенко за 2017 год.

При этом, как пишет издание, заработная плата главы Украины, как и прежде, составляет 336 000 гривен.

Основные доходы Порошенко приносят дивиденды от инвестбанка Rothschild Trust Schweiz AG – здесь речь идет о сумме 1,105 млрд гривен. Еще один пункт дохода – инвестиционный фонд «Прайм Ессетс Кепiтал», около 400 млн гривен. Плюс к этому, в прошлом году Порошенко выплатили проценты от Международного инвестиционного банка (сумма составила 20,9 млн гривен). Доходы также составили: перевод от супруги Марины Порошенко (391 000 гривен), продажа недвижимости (777 000 гривен) и прибыли от облигаций (28,8 млн гривен).

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