Названы самые популярные города у иностранных туристов

01.04.2019 06:28



Специалисты поискового сервиса Aviasales проанализировали бронирования иностранных туристов и представили рейтинг самый популярных за рубежом российских городов. Так, согласно полученным данным, в ТОР-5 наиболее популярных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. При этом в первом квартале текущего года количество бронирований авиабилетов в эти города увеличилось почти в три раза, по сравнению с данными 2018 года. Больше всего бронирований приходится на такие страны, как Армения, Турция, Азербайджан, Израиль и Казахстан. А среди стран дальнего зарубежья выделяются Бразилия, Бангладеш, Куба и Эквадор, пишет РИА Новости.