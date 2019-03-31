МИД прокомментировал угрозы США о введении санкций из-за Венесуэлы

31.03.2019 06:49



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление США о возможном введении санкционных ограничений в отношении России из-за Венесуэлы. По ее словам, угрозы Соединенных штатов ввести санкции из-за "легитимного сотрудничества" России и Венесуэлы выглядят "нелепо". Захарова в очередной раз подчеркнула, что российские специалисты находятся на территории страны согласно заключенному контракту о военно-техническом обслуживании, и ни о каком присутствии военного контингента России в Венесуэле речи не идет, пишет РИА Новости.