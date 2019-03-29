Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

29.03.2019 15:37



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко получила орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о присвоении ей награды подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, данная награда присвоена Матвиенко за заслуги перед Отечеством и за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе. Орден Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Отечеством. Его кавалерами являются первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр обороны России Сергей Шойгу, пишет газета Ведомости.