Социальные пенсии повысят с 1 апреля

29.03.2019 15:06



Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей. Пенсия инвалидам войны увеличится до 31 300 рублей, а пенсии участников Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии, вырастут до 37 400 рублей, пишет Российская газета.