В Кремле прокомментировали «отказ от передачи Исаакия РПЦ»

29.03.2019 13:24



В Москве, как выяснилось, внимательно следят за тем, что происходит в Санкт-Петербурге. Особенно, если речь заходит о культурном наследии России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений в СМИ, сообщавших о том, что власти Питера якобы решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ благодаря настойчивости жителей города, передает ТАСС. Песков заявил, что в Кремле не знают, какой повод мог сподвигнуть к публикации этой новости