В Кремле прокомментировали «отказ от передачи Исаакия РПЦ»
В Москве, как выяснилось, внимательно следят за тем, что происходит в Санкт-Петербурге. Особенно, если речь заходит о культурном наследии России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений в СМИ, сообщавших о том, что власти Питера якобы решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ благодаря настойчивости жителей города, передает ТАСС. Песков заявил, что в Кремле не знают, какой повод мог сподвигнуть к публикации этой новости
«Какой-то официальной информацией на этот счет мы не располагаем, мы не знаем...», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Отметив, что Администрации интересно все, что происходит в Северной столице.
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