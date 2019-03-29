Около берегов Камчатки зафиксировано сильное землетрясение

29.03.2019 09:00



Около берегов Камчатки зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 6,3, передает РИА Новости со ссылкой на региональные геофизические службы. В сообщении говорится, что эпицентр явления пришелся на акваторию Тихого океана: в 300 километрах южнее Петропавловска-Камчатского на глубине около сорока км. Согласно предварительной информации, в самом городе ощущались толчки, сила которых составляла два-три балла. Жертв и разрушений нет, здания обследуются спецслужбами.