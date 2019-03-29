Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов

29.03.2019 08:27



В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине. Так, в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон рассказал, что, начиная с 2014 года, ведомство потратило на украинскую армию порядка 1,3 миллиарда долларов. Эта сумма была потрачена на укрепление армии и так называемое «улучшение ее взаимодействия с НАТО».

Пахон также отметил, что в Вашингтоне с приветствием относятся к желанию Киева стать членом альянса. Но с одним «но»: этому мешает территориальный вопрос и, в частности, «крымская проблема».