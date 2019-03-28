Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

28.03.2019 19:47



Керсти Кальюлайд, являющаяся президентом Эстонии, 18 апреля текущего года посетит столицу России, что будет первым визитом в нашу страну со стороны глав Эстонии за последние 8 лет, сообщает «РБК». Кальюдайд прибудет в Москву в рамках рабочей поездки, чьей целью является открытие исторического здания посольства Эстонии. Подобным образом политик хочет отметить тех людей, кто каждый день находится на самой границе своего государства, стойко и верно исполняя свои служебные и должностные обязательства.