Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 МАР, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    64,8012
EUR (ЦБ)    72,8884

28 МАР, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    64,8012
EUR (ЦБ)    72,8884

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

28.03.2019 19:47
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Керсти Кальюлайд, являющаяся президентом Эстонии, 18 апреля текущего года посетит столицу России, что будет первым визитом в нашу страну со стороны глав Эстонии за последние 8 лет, сообщает «РБК». Кальюдайд прибудет в Москву в рамках рабочей поездки, чьей целью является открытие исторического здания посольства Эстонии. Подобным образом политик хочет отметить тех людей, кто каждый день находится на самой границе своего государства, стойко и верно исполняя свои служебные и должностные обязательства.

Хаббл захватывает редкий самоуничтожающийся астероид
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота

В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота

В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали

В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали

В Красноярском крае заработал первый в регионе оптово-распределительный центр

В Красноярском крае заработал первый в регионе оптово-распределительный центр

Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

Новости дня

20:31 Путин поручил до осени заключить соглашения по грузам для Севморпути Путин поручил до осени заключить соглашения по грузам для Севморпути
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:22 Россия не будет принимать зеркальные меры на недопуск наблюдателей на Украину Россия не будет принимать зеркальные меры на недопуск наблюдателей на Украину
19:56 Aurus выступит в гонках на выносливость Aurus выступит в гонках на выносливость
18:40 Хаббл захватывает редкий самоуничтожающийся астероид Хаббл захватывает редкий самоуничтожающийся астероид
18:18 Международные резервы России выросли на $4,6 млрд Международные резервы России выросли на $4,6 млрд
17:51 Президент Киргизии подарил Путину щенка и коня Президент Киргизии подарил Путину щенка и коня
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:30 Дания требует учесть в маршруте "Северного потока - 2" затопленное химическое оружие Дания требует учесть в маршруте "Северного потока - 2" затопленное химическое оружие

Узнай, страна!

16:38 В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:28 В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали
15:36 В Красноярском крае заработал первый в регионе оптово-распределительный центр В Красноярском крае заработал первый в регионе оптово-распределительный центр
12:08 Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке
08:54 В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter