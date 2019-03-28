В России наладят производство газовых турбин большой и средней мощности

28.03.2019 16:19



В России будет создано производство газовых турбин большой мощности. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, размещенном на официальном сайте кабмина. Так, на создание данного проекта необходимо будет выделить 14 млрд рублей. Более 7 млрд рублей будет выделено из бюджета РФ, остальные средства поступят от частных инвесторов. Планируется, что к 2033 году в России будут выпускать не менее 22 газовых турбин большой и средней мощности, пишет RT.