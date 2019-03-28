На Украине создали электромагнитное оружие

28.03.2019 15:59



Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие. Его уже запустили в производство. Данное оружие может вывести из строя любую технику и оказать разрушительное влияние на инфраструктуру противника. Его планируется размещать на ракетах и боевых беспилотниках. По словам представителя компании, скоро данный вид оружия поступит на вооружение в армию Украины, пишет ТК Звезда.