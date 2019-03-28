В Сети снова высмеяли Петра Порошенко

28.03.2019 15:32



Пользователи Сети снова высмеяли президента Украины Петра Порошенко. Теперь за внешний вид во время посещения храма. Так, на фотографии, которую опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский, видно, что пиджак украинского лидера топорщится таким образом, как будто под ним что-то скрыто. В подписи под фотографией журналист задался вопросом: не украл ли Порошенко какую-нибудь утварь из храма. Это вызвало бурную реакцию у пользователей. Некоторые предположили, что под пиджаком Порошенко "вынашивает томос", прячет украденную икону или мобильные телефоны, которые отнимает у прихожан, чтобы они его не снимали, пишет газета Известия.