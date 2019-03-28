Трамп выразил надежду на восстановление отношений с Россией

28.03.2019 10:12



Глава США Дональд Трамп вновь удивил общественность своим очередным заявлением, передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News. Еще недавно американский лидер требовал, чтобы Россия «убралась» из Венесуэлы, но уже сегодня выразил надежду на восстановление отношений с Москвой. При этом Трамп подчеркивает, что продолжает придерживается жесткой позиции в диалоге с Москвой. Оценивая перспективы отношений с нашей страной, он заявил, что у США и России «будут хорошие отношения «однажды».