FIABCI-Россия примет участие в 40-ой выставке-ярмарке "Недвижимость от лидеров"

27.03.2019 15:47



С 28 по 31 марта 2019 года в Москве состоится 40-ая выставка-ярмарка "Недвижимость от лидеров" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы и Министерства строительного комплекса Московской области. В этом году выставка пройдет в Гостином дворе (ул. Ильинка, 4. Вход №4).

Посетители выставки смогут детально изучить все предложения, представленные на рынке недвижимости, получить актуальную информацию о ценах и консультацию опытных специалистов по вопросам приобретения и продажи недвижимости, а также скидку от застройщиков. Для экспертов рынка недвижимости организованы семинары, конференции и круглые столы, в которых примут участие директора крупнейших строительных и девелоперских компаний, банков и представители профильных государственных структур.

Международная Федерация Профессионалов Рынка Недвижимости (FIABCI) примет участие в выставке "Недвижимость от лидеров". Так, 28 марта состоится Открытое заседание правления FIABCI-Россия, на котором члены правления FIABCI и крупнейшие представители сферы недвижимости обсудят подготовку к 70-му Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости и Всемирному конкурсу FIABCI "Prix d’Exellence Awards".

40-ая выставка-ярмарка "Недвижимость от лидеров" является одним из важнейших мероприятий в сфере недвижимости. Выставка предоставляет возможность российским представителям отрасли представить свои продукты и новые разработки российским и международным инвесторам, а также обменяться опытом с представителями ведущих мировых компаний.