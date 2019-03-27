США стремятся всем навязать только свои подходы

27.03.2019 14:02



Вашингтон стремится к тому, чтобы всем навязать свои односторонние подходы, которые, по сути, в грубой форме попирают международное право. С таким заявлением на одном из дипломатических заседаний выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что сегодня очень важны внимание и поддержка общественной дипломатии, а также контакты между организациями и разного рода экспертами. И это, по словам Лаврова, играет большую роль «для поддержания доверия и взаимопонимания между народами».