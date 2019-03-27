Экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова приговорили в Литве к 10 годам тюрьмы

27.03.2019 13:37



Решением окружного суда Вильнюса бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорен к десятилетнему сроку заключения по делу о январских событиях, которые произошли в Литве в 1991 году. таким образом, суд признал его виновным в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности. Также сообщается, что в ходе суда генеральная прокуратура требовала для Язова пожизненного срока.