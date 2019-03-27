Экс-военный Украины передал в ДНР несколько тысяч секретных документов ВСУ

27.03.2019 13:10



Юрий Аушев, который некоторое время назад являлся военнослужащим армии Украины, отдал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретную документацию ВСУ. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя МГБ республики Михаила Попова. По его словам, в Донецк Аушев вернулся в начале 2019 года – после того, как закончилась его служба по контракту. После этого он и решил обратиться в министерство.

Попов рассказал, что экс-украинский военный передал несколько тысяч секретных документов. В ДНР уже изучили несколько сотен, и они являются подлинными.