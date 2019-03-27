В Россию приехала отказавшаяся от «Евровидения» украинская певица Maruv

27.03.2019 08:33



В Россию приехала известная украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая ранее отказалась участвовать в международном конкурсе «Евровидение», передает РИА Новости со ссылкой на инстаграм артистки.

Она опубликовала фотоснимок, подписав его: «Счастливые моменты с фанатами». Кадр был сделан в студии российской радиостанции Energy.

Как сообщается первый сольный концерт певицы из Украины состоится 6 апреля, а 12 числа Maruv даст концерт и в северной столице России, Санкт-Петербурге. Кроме этого, не исключено, что она посетит церемонию награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» пятого апреля.