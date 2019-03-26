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Росгидромет пожаловался на качество метеоспутников

26.03.2019 22:51
Росгидромет пожаловался на качество метеоспутников

Российские космические аппараты, а точнее метеорологические данные, которые они передают на землю, крайне не устраивают Росгидромет, поскольку их качество крайне низкое, что объясняется тем фактом, что лишь треть аппаратных ресурсов расходуется на сбор вышеназванных данных, сообщают «РИА новости». На текущий момент на орбите Земли находятся лишь три метеорологических аппарата, которые крайне слабо справляются с поставленной задачей по разведке не только погодных и климатических условий, но также и с мониторингом загрязнений и пожароопасных ситуаций в лесных массивах.

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