В Германии опровергли намерение поставлять оружие нацполиции Украины

26.03.2019 21:49



Коммерческая оружейная компания из Германии «Heckler & Koch» опровергла слухи о своем намерении поставлять силовым структурам Украины оружие, а именно пистолет-пулемет модели «MP-5», сообщают «Известия». Официальный представитель компании пояснил, что они поставляют оружие исключительно в страны, относящиеся к Евросоюзу, НАТО, либо в страны, имеющие приближение к данным объединениям. Также поставки ведутся в те страны, которые представляют какой-либо серьезный политический и экономический интерес для Германии. Украина не подпадает ни под один из вышеназванных критериев.