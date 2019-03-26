Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта

26.03.2019 18:18



Как сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на сведения полученные от собственного источника, занимающего высокий пост в руководстве страны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу свой вариант урегулирования сирийского кризиса. Известно, что согласно предложенному плану, Иран должен покинуть территорию Сирии, но более детальные подробности предложения источник не привел. Причем, по информации газеты, Владимир Путин проявил интерес к данному плану, пишет РБК.