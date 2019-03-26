Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта

26.03.2019 18:18
Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта

Как сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на сведения полученные от собственного источника, занимающего высокий пост в руководстве страны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу свой вариант урегулирования сирийского кризиса. Известно, что согласно предложенному плану, Иран должен покинуть территорию Сирии, но более детальные подробности предложения источник не привел. Причем, по информации газеты, Владимир Путин проявил интерес к данному плану, пишет РБК.

МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

Новости дня

18:44 Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:55 Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение
17:27 МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
16:47 Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах
16:32 Названы регионы с самым высоким уровнем занятости Названы регионы с самым высоким уровнем занятости
15:48 ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:33 В России не будут повышать налоги в ближайшие 6 лет В России не будут повышать налоги в ближайшие 6 лет

Узнай, страна!

17:57 ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:30 В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета
16:53 В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья
13:16 В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
21 МАР, 10:56 В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter