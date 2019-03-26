Более 35 млрд рублей в год будут выделять на расселение аварийного жилья

26.03.2019 07:19



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который определяет порядок расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Также, премьер одобрил выделение Правительством РФ денежных средств на данные цели. Так, сумма правительственных субсидий, выделяемых в рамках федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилья, составит более 35 млрд рублей ежегодно. Федеральный проект будет действовать во всех российских регионах, за исключением Москвы. Планируется, что за шестилетний срок реализации проекта новое жилье получат более 530 тыс. человек, при этом будет расселено порядка 9,5 млн квадратных метров аварийного жилого фонда, пишет Российская газета.