Старый Bentley продали за 40 млн рублей

22.03.2019 18:23



Во время аукциона H&H Classics был продан раритетный Bentley. Автомобиль почти 30 лет простоял в гараже бывшего пилота Королевских военно-воздушных сил Великобритании Чарльза Блэкхема. Речь идет о модели Bentley 4 - Litre 1936 года. Компания Bentley успела выпустить всего десять экземпляров данной модели, после чего перешла под управление Rolls-Royce и выпуск автомобилей прекратился. Стоимость редкого автомобиля составила 40 млн рублей, пишет "ТвоеАвто".