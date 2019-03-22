"Роснано" полностью выполнила свою миссию

22.03.2019 16:58



Как заявил глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, за период с 2007 по 2018 гг компания выплатила в бюджет государства 132,4 млрд рублей. Это, по словам Чубайса, все денежные средства, которые Россия вложила в корпорацию. Поэтому, Чубайс считает миссию "Роснано" полностью выполненной, тем не менее, он считает, что на этом корпорация не прекратит своего развития, а будет и дальше показывать серьезный рост в сфере нанотехнологий, пишет ТАСС.