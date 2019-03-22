В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на двойную пенсию
Специалисты Пенсионного фонда России разъяснили, какие категории граждан имеют право на получение второй пенсии, согласно российскому законодательству. Это члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение; участники Великой Отечественной войны; инвалиды войны; родители и вдовы военнослужащих, которые погибли при прохождении призывной службы или в следствии ранения, полученного во время ее прохождения, но при условии, что они не вступили в повторный брак; жители блокадного Ленинграда; а также федеральные государственные гражданские служащие; космонавты и летчиков-испытатели, которые получают не только страховую пенсию по старости, но и государственную пенсию за выслугу лет, пишет Российская газета.
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