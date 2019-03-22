В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на двойную пенсию

22.03.2019 15:55



Специалисты Пенсионного фонда России разъяснили, какие категории граждан имеют право на получение второй пенсии, согласно российскому законодательству. Это члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение; участники Великой Отечественной войны; инвалиды войны; родители и вдовы военнослужащих, которые погибли при прохождении призывной службы или в следствии ранения, полученного во время ее прохождения, но при условии, что они не вступили в повторный брак; жители блокадного Ленинграда; а также федеральные государственные гражданские служащие; космонавты и летчиков-испытатели, которые получают не только страховую пенсию по старости, но и государственную пенсию за выслугу лет, пишет Российская газета.