В России создали биоаналог самого дорогого в мире лекарства

21.03.2019 23:49



Российские ученые смогли добиться создания биологического аналога экулизумаба, самого дорогого лекарственного препарата в мире, сообщают «РИА новости». При этом цена аналога будет ниже, как минимум, на 25%. Разработкой вышеназванного биологического аналога занималось Министерство промышленности и торговли России. Средства, вырученные от продажи данного препарата, пойдут на дальнейшее финансирование отечественной биофармацевтики.