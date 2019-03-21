Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

21.03.2019 21:36



Согласно статистическим показателям за 2018 год, количество граждан России, чьи доходы не «дотягивают» до показателя прожиточного минимума, уменьшилось на 0,3% и составило 18,9 млн человек, сообщает «Коммерсантъ». В 2017 данный показатель составлял 19,3 млн человек или 13,2% от общего количества населения России. Самый низкий показатель бедности в России был достигнут в 2010 году, составивший 10,7% от общего количества граждан, а затем он продолжал расти вплоть до 2016 года.