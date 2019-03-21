Яндекс устранил сбои в работе

21.03.2019 18:19



По информации размещенной на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов, сегодня у пользователей сервисов компании Яндекс возникали технические сложности. Так, проблемы были с работой сервисов "Яндекс.Такси", "Музыка", "Почта", "Деньги". Многие пользователи жаловались на трудности с доступом к перечисленным сервисам. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе Яндекса, в настоящий момент все сбои устранены, а сервисы работают в штатном режиме, пишет РИА Новости.