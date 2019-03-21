Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

21.03.2019 16:26



Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин принял заявление об уходе в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. При этом, временно исполняющим обязанности губернатора по решению президента назначен Денис Паслер, ранее занимавший пост председателя правления ПАО "Т Плюс". Он будет занимать эту должность до губернаторских выборов в регионе, которые состоятся 8 сентября текущего года, пишет РБК.